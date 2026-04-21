Rifiuti in via Su Tremuleu a Olbia, l’esasperazione dei residenti

La rabbia dei residenti di via Su Tremuleu a Olbia.

Via Su Tremuleu a Olbia non è più solo una strada. È diventata il simbolo di una pazienza che si è consumata giorno dopo giorno, di una comunità che si sente intrappolata in una situazione che non ha scelto e che continua a subire.

Dal 9 marzo, da quell’incendio che ha trasformato un rimorchio in una massa di rifiuti, i residenti convivono con qualcosa che va oltre il disagio: è un senso costante di precarietà. Non è solo l’odore acre che ritorna quando soffia lo scirocco, né soltanto la vista di quel relitto bruciato che occupa ancora la strada. È la consapevolezza che tutto questo è ancora lì, immobile, mentre la loro vita ha dovuto adattarsi, piegarsi, rallentare.

L’esasperazione nasce proprio da qui: dall’immobilità. Perché qualcosa, in quelle ore concitate del 9 marzo, si è rotto. Non solo un mezzo andato a fuoco, ma un equilibrio. Una decisione presa in emergenza ha trasferito un problema enorme dentro una strada privata, trasformandola in un luogo di emergenza permanente. E da allora, quella emergenza non è mai davvero finita.

I giorni sono passati, poi le settimane. Le transenne sono rimaste. Il sequestro si è allargato. Le responsabilità sono ricadute su persone che non c’entrano nulla. E intanto chi vive lì continua a fare i conti con una quotidianità alterata: accessi complicati, servizi ridotti, tempi allungati anche per le necessità più semplici. Ma è soprattutto l’assenza di risposte a logorare.

Non c’è rabbia urlata, non ci sono proteste eclatanti. C’è qualcosa di più silenzioso e, per questo, ancora più profondo: una stanchezza che si trasforma in esasperazione. “La sensazione che tutto sia fermo, che nessuno stia davvero restituendo a questa strada e a noi la normalità che ci è stata tolta” affermano i residenti della via. E intanto i bambini giocano all’aperto, mentre gli adulti osservano con un pensiero fisso: cosa stanno respirando? Quanto durerà ancora?

Via Su Tremuleu oggi è una comunità che non chiede privilegi, né cerca colpevoli da esibire. Chiede una cosa sola: che ciò che è temporaneo non diventi definitivo. Che un’emergenza non si trasformi in abbandono. Perché la misura di una risposta istituzionale non sta solo nei verbali o nei sequestri, ma nella capacità di restituire dignità e sicurezza a chi, senza averne colpa, si ritrova a vivere le conseguenze di una scelta altrui.

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