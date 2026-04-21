Bruciano i rifiuti, ma vengono sorpresi: denunciati a San Teodoro

Denunciati tre giovani a San Teodoro.

A seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni residenti, che avevano lamentato condizioni dell’aria rese difficilmente sostenibili dalla presenza di fumo intenso, è intervenuto un servizio di controllo dei carabinieri che ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre maggiorenni a San Teodoro.

Nel corso dell’operazione, i militari della Compagnia di Siniscola hanno raggiunto l’area indicata e hanno riscontrato la presenza di un vasto cumulo di materiali in combustione. Il rogo risultava composto da rifiuti di varia natura, tra cui componenti metallici, vetro, mobili e plastica, tutti avvolti dalle fiamme. Gli stessi indagati sono stati sorpresi mentre si trovavano nei pressi del materiale incendiato, intenti a monitorare la situazione. L’attività di controllo ha quindi portato all’identificazione dei tre soggetti, successivamente deferiti per l’ipotesi di combustione illecita di rifiuti.

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