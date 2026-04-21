Studenti del nautico di la Maddalena in crociera

Ha preso il largo la crociera degli studenti dall’Istituto di istruzione superiore nautico Garibaldi di la Maddalena. Fino al 24 aprile, gli studenti dell’indirizzo nautico sono impegnati in una crociera didattica a vela che interesserà i santuari naturalistici compresi tra il Nord della Sardegna e la Corsica. Il progetto beneficia del sostegno finanziario del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, che ha stanziato un contributo di 4.000 euro per trasformare la navigazione in un laboratorio scientifico itinerante inserito nella prestigiosa cornice MAB UNESCO.

L’esperienza non si limita alla semplice navigazione, poiché gli studenti partecipano attivamente come parte integrante dell’equipaggio e dei team di ricerca impegnati sul campo. Il programma scientifico prevede il monitoraggio costante dei cetacei tramite l’osservazione e la raccolta di dati sulla fauna marina, oltre a interventi diretti di pulizia degli arenili sulle spiagge dei Parchi toccati dall’itinerario. Parallelamente alle attività ecologiche, viene curato uno storytelling digitale attraverso la redazione di un giornale di bordo multimediale aggiornato in tempo reale, che confluirà successivamente nella produzione di un documentario finale volto a unire l’istruzione tecnica alla tutela della biodiversità.

La cerimonia di partenza è stata ospitata presso la sede del Parco Nazionale, vedendo la partecipazione di autorità locali e figure chiave del territorio. La presidente del Parco, Rosanna Giudice, il Direttore Giulio Plastina, il Sindaco Fabio Lai e la Dirigente scolastica Alessandra Deleuchi hanno ribadito congiuntamente l’importanza strategica del legame tra istituzioni scolastiche e salvaguardia dell’ambiente. All’evento sono intervenuti inoltre il parroco locale e i rappresentanti della Marina Militare e della Guardia Costiera, a testimonianza della rilevanza sociale dell’iniziativa.

L’avvio della spedizione è stato caratterizzato da una coincidenza di rilievo con l’arrivo a La Maddalena di una flottiglia composta da quattro imbarcazioni provenienti dall’Istituto Nautico di Livorno. L’incontro tra la scolaresca sarda e i colleghi toscani ha favorito un momento di scambio e fratellanza marittima, ribadendo la centralità dell’arcipelago maddalenino quale snodo fondamentale per la cultura nautica nazionale e la formazione delle nuove generazioni di professionisti del mare.

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