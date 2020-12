Il giovane imprenditore morto dopo lo schianto in auto.

Un brutto risveglio questa mattina per Oliena che piange la scomparsa del suo concittadino Antonio Solinas, 35enne, conosciuto da tutti come Nenneddu.

Solinas, che gestiva il frantoio familiare in paese, lascia la moglie e i due figli.

Ancora da accertare le cause dell’incidente avvenuto la scorsa notte intorno alle 22 in cui l’imprenditore è andato a sbattere contro un muretto nella strada periferica che da Oliena porta a Nuoro.



Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto, però, purtroppo, il corpo ormai privo di vita del giovane, che era morto sul colpo. Sono ancora in corso i rilievi per capire le dinamiche dell’accaduto, se causate da un malore del guidatore o per un guasto all’auto.

(Visited 2.352 times, 2.352 visits today)