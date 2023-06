Omaggio a Gaber con monologhi e canzoni a Porto San Paolo

L’omaggio a Giorgio Gaber.

Sul sito www.cinemaolbia.it è possibile acquistare i biglietti per una serata indimenticabile che si terrà il 23 giugno alle ore 21, in piazza Gramsci a Porto San Paolo. L’evento, intitolato “Gaber, monologhi e canzoni: omaggio a Giorgio Gaber“, vedrà la straordinaria performance di Neri Macoré, un artista che renderà omaggio al grande Gaber attraverso un mix emozionante.

I biglietti per questa serata unica hanno un costo di soli 2 euro, a cui va aggiunto un euro di prevendita. Tutto l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficienza, contribuendo così a sostenere cause meritevoli. Qualora si preferisse acquistare i biglietti di persona, ci si potrà recare presso la biglietteria del cinema, situata in via delle Terme, durante i normali orari di apertura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui