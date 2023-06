L’addio a Pina Vincentelli.

Mercoledì scorso, nella città di Olbia, si è spenta Pina Vincentelli, una donna di 94 anni dalla profonda fede. Nata il 3 febbraio 1929, era una persona caratterizzata da qualità umane straordinarie, tra cui bontà, pazienza e generosità.

I funerali per Pina Vincentelli si sono tenuti ieri pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Giuseppe, situata nella zona di Murta Maria. In seguito, la sua salma è stata riposta nel vecchio cimitero di Olbia, dove riposerà in pace.

