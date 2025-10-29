L’addio a Omar Masia, il sindaco Albieri: “Le parole del padre ci hanno toccato”

Lo straziante addio a Omar Masia.

Un’intera comunità si è raccolta oggi alle 15 per dare l’ultimo, straziante saluto a Omar Masia, il giovane calangianese di soli 25 anni la cui vita è stata spezzata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, in un tragico incidente stradale sul ponte verso l’Agnata, nel territorio di Tempio Pausania. Oggi, a Calangianus, è stato proclamato il lutto cittadino e il sindaco Fabio Albieri ha espresso anche sui social il cordoglio e la vicinanza alla famiglia, ma ha anche trasformato il dolore in un appello ai giovani.

“È difficile trovare le parole giuste in un giorno come questo il dolore, la tristezza, la vicinanza alla sua Famiglia – al papà, alla mamma – ci riempiono il cuore e ci lasciano senza fiato. Le parole del padre di Omar, pronunciate al termine della Santa Messa, ci hanno toccato profondamente. Restiamo vicini ai ragazzi, agli amici fraterni di Omar coinvolti nell’incidente. Stiamo loro accanto con affetto, con discrezione, con presenza. Insieme, possiamo aiutarci a superare questo momento di grande sofferenza..”

Il cuore del messaggio del sindaco Albieri, rivolto soprattutto ai coetanei del 25enne tragicamente scomparso, è un invito a cogliere il valore di ogni istante: “Oggi, come ci ha ricordato Don Andrea, con parole colme di profondo significato, non possiamo non riflettere sul senso della vita. Che questo dolore insegni soprattutto ai giovani a dare valore ad ogni giorno, a non sprecarlo, a trasformarlo in qualcosa di vero, di bello, di profondo. Fate vostre le parole di San Giovanni Paolo II rivolgendosi a voi giovani: Prendete la vostra vita e fatene un capolavoro”, ha concluso il primo cittadino.

