Auto giù dal ponte a Tempio, ecco come è morto Omar Masia

La morte di Omar Masia nel terribile incidente a Tempio.

Omar Masia è morto a causa di una lesione al cranio. Ad accertarlo l’autopsia che si è svolta nella giornata di oggi, 28 ottobre, disposta dalla Procura di Tempio Pausania, che ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale il conducente Enrico Diomedi, 27enne che era alla guida dell’auto volata giù dal ponte.

La ferita alla base del cranio del 25enne calangianese era profonda e compatibile con l’impatto. È questa ad aver causato la morte del giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Tempio Pausania. Il corpo del ragazzo è stato poi restituito alla famiglia e domani, 29 ottobre, alle 15, saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Giusta, a Calangianus. Il paese ha proclamato il lutto cittadino.

L’inchiesta.

Le indagini si stanno concentrando anche sulle condizioni della strada in cui viaggiava l’auto che trasportava i cinque ragazzi che stavano tornando a casa da una festa di laurea. Si sta risalendo alla competenza della strada dove si è verificato l’incidente. L’avvocato difensore di Diomedi ha presentato un’istanza alla PM Sara Martino per accertare lo stato delle barriere contenitive ai bordi della carreggiata e sul ponte, nel punto esatto in cui la vettura è precipitata. Sarebbe questo, e non lo stato alcolemico, poco superiore al limite, secondo il legale, ad aver causato il fatale incidente che ha distrutto una giovane vita.

