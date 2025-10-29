L’addio a Omar Masia: migliaia a Calangianus per l’ultimo saluto al 25enne

Il doloroso addio a Omar Masia.

Tutta Calangianus ha partecipato ai funerali di Omar Masia, il 25enne che ha perso la vita in un tragico incidente a L’Agnata tra il 25 e 26 ottobre. Davanti alla chiesa di Santa Giusta erano presenti più di tremila persone, tra amici, parenti, sportivi conoscenti e anche i vigili del fuoco che hanno partecipato al dolore della famiglia del giovane.

LEGGI ANCHE: Lutto cittadino a Calangianus per l’ultimo saluto a Omar Masia

A portare a spalla la bara sono stati i vigili del fuoco, colleghi di Massimiliano, il padre del giovane calangianese scomparso in modo tragico. Proprio il genitore era intervenuto sul posto, scoprendo che tra le vittime c’era suo figlio. Le esequie, celebrate dal vescovo Roberto Fornaciari, sono state un momento di preghiera e riflessione sul mistero di una giovane esistenza troncata troppo presto. L’intera cittadina si è stretta in un abbraccio, ricordando Omar come un figlio della comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui