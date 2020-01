L’omicidio nella notte a Bari Sardo.

Nelle ultime ore della notte in Bari Sardo, i carabinieri della Compagnia di Lanusei, hanno rintracciato presso la sua abitazione e tratto in arresto un 20enne del luogo ritenuto responsabile dell’omicidio preterintenzionale di un 44enne anch’egli di Bari Sardo, avvenuto alle precedenti ore 00.20 in Bari Sardo, nei pressi di un locale pubblico, al termine di una lite la cui dinamica e la cui motivazione sono in corso di accertamento.

