Arriva il concorso che premia i film nelle lingue e nei dialetti della Sardegna

In palio un premio da 2.500 euro.

C’è tempo fino a martedì 1 settembre 2020 per partecipare al premio Kentzeboghes 2020, il primo concorso per progetti cinematografici nelle lingue e dialetti della Sardegna da quest’anno aperto anche alle lingue minoritarie italiane.

È online il bando per partecipare alla terza edizione del premio Kentzeboghes. Fino al primo settembre 2020 sarà possibile inviare i progetti per la realizzazione di film e documentari nelle lingue della Sardegna e nelle lingue minoritarie italiane.

La partecipazione al concorso, organizzato dall’associazione culturale Babel, dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, EjaTv e Areavisuale Film, è gratuita ed è suddivisa in due categorie: progetti cinematografici nelle lingue della Sardegna (sardo, algherese, catalano, tabarchino, gallurese, sassarese) e progetti cinematografici nelle lingue minoritarie italiane (tutelate dall’articolo 2 della legge 482/1999).

Ogni autore potrà inviare più progetti di fiction o documentari dalla durata massima di trenta minuti. I film realizzati a partire dai progetti premiati verranno presentati in anteprima assoluta durante il ‘Babel Film Festival 2021’ e promossi attraverso il ‘Babel in Tour’ o con rassegne a tema di rilevanza nazionale e internazionale. Saranno assegnati due premi in denaro, ciascuno di 2.500 euro per entrambe le categorie.

