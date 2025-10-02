Omicidio Cinzia Pinna, proseguono le indagini su Ragnedda

Le indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna.

La drammatica vicenda di Cinzia Pinna ha rivelato un contesto di vulnerabilità estrema. La donna, già in evidente stato di fragilità sia fisica sia psicologica, si è trovata al centro di una serata che si è trasformata in tragedia. Secondo quanto emerso dalle indagini, Emanuele Ragnedda l’avrebbe accolta nella sua abitazione, inducendola a bere e a consumare sostanze stupefacenti, episodio che ha preceduto la sua tragica morte.

Già in precedenza era noto il difficile momento che la 33enne di Castelsardo stava attraversando: la sera dell’11 settembre, a Palau, le sue condizioni di malessere avevano richiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Olbia e di un’ambulanza del 118, ma Cinzia rifiutò di essere trasportata in ospedale. La sua situazione personale era drammaticamente compromessa. Priva di lavoro e senza una casa, la donna si trovava in una condizione di grande vulnerabilità.

Secondo l’accusa, Ragnedda avrebbe sfruttato questo stato di fragilità. La giovane venne portata a Conca Entosa, dove le autorità hanno accertato il consumo di quattro bottiglie di vino e alcune dosi di cocaina. Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e le ragioni per cui la serata sia degenerata fino all’omicidio.

Le indagini proseguono anche sul fronte del favoreggiamento e sull’identificazione dei fornitori di droga che avrebbero rifornito l’imprenditore, mentre il caso continua a suscitare grande attenzione nella comunità locale.

