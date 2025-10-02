A Golfo Aranci incentivi per corsi nautici e assistenza anziani

Gli incentivi per l’assistenza anziani a Golfo Aranci.

Il Consiglio comunale di Golfo Aranci, nella sua recente seduta, ha approvato una serie di misure volte a promuovere il benessere della comunità e lo sviluppo del territorio con riflessi su varie fasce della popolazione, dai più giovani agli anziani.

Il Consiglio ha stanziato risorse dedicate al finanziamento dei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche per l’anno 2025, esaurendo di fatto tutte le richieste presentate in questo anno di avvio, come ha illustrato l’assessore Manuel Derosas. L’iniziativa, che ha riscosso grande apprezzamento, sarà riproposta anche nel 2026, confermando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere la formazione e l’accesso alle professioni legate al mare, risorsa fondamentale per il nostro territorio.

Inoltre, il Consiglio ha individuato risorse di bilancio per la predisposizione di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di attrarre finanziamenti per lo sviluppo infrastrutturale e sociale del comune. Questa misura, presentata dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Fasolino, punta a colmare la lacuna relativa all’assenza di progettazioni disponibili per essere presentate in risposta ai bandi per il finanziamento di nuove opere pubbliche.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla tutela degli anziani. È stato deliberato lo stanziamento di risorse per l’implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio e controllo a distanza dello stato di salute degli anziani e dei loro bisogni di assistenza. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili, garantendo maggiore sicurezza e tempestività negli interventi. Al progetto hanno lavorato le delegate Lorenzini e Frau.

