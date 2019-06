Ondata di calore in Gallura, tutte le raccomandazioni degli esperti

Le raccomandazioni degli esperti per l’ondata di calore in arrivo.

In vista dell’ondata di calore prevista su Olbia e tutta la Gallura per i prossimi giorni, ecco le raccomandazioni degli esperti della protezione civile.

Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 18, soprattutto per i soggetti più a rischio, come bambini ed anziani. In generale si consiglia di consumare pasti leggeri, mangiare molta frutta e bere adeguatamente, evitando caffeina ed alcolici.

Qualora in casa vi siano persone malate, è necessario prestare attenzione affinché non siano troppo coperte. Inoltre, si consiglia a tutta la popolazione di indossare abiti leggeri e comunque non realizzati con tessuto sintetico.

