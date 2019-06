Stanno male sul traghetto della Corsica Sardinia Ferries, soccorsi a Golfo Aranci

L’intervento.

Doppio intervento ieri per gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci. Nella mattina un passeggero, che si trovava a bordo della nave Corsica Sardinia Ferries, che stava percorrendo la tratta Trapani-Tolone ha accusato dei forti dolori intestinali, all’altezza di San Teodoro.

E così, d’accordo con l’Autorità portuale, il traghetto è stato fatto attraccare a Golfo Aranci e l’uomo è stato soccorso dal 118, che l’ha trasportato all’ospedale di Olbia. La nave è ripartita poi regolarmente.

In serata, un malore ad un altro passeggero, nella zona del basso ventre, ha costretto il traghetto della Sardinia Ferries, partito da Golfo Aranci per Livorno, a ritornare in porto, per permettere i soccorsi. Anche in questo caso l’uomo è stato portato all’ospedale di Olbia e il traghetto è potuto ripartire.

