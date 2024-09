Super lavoro dei vigili del fuoco per l’ondata di maltempo in Gallura

Sono oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando di Sassari per i danni del maltempo che si è abbattuto sulla Gallura. I disagi si sono registrati in tutto il nord Sardegna, ma e nel Nordest che ha creato danni maggiori. Il vento soffiava a oltre cento chilometri orari mentre le pioggia cadeva copiosa. Pochi minuti di maltempo hanno creato molti danni.

Alberi abbattuti, pali e insegne divelti, dissesti ad elementi costruttivi come cornicioni e tetti: sono questi i principali interventi per i quali sono impegnate tutte le squadre operative della provincia. I maggiori danni in Gallura: ad Olbia, oltre a due squadre cittadine, sono giunti i rinforzi dalla sede centrale di Sassari e da Arzachena.

Le zone di Berchidda, Monti e Olbia sono quelle dove la perturbazione ha creato più problemi. In città si sono registrarti diversi allagamenti, dal sottopasso al centro commerciale Olbia Mare. Mentre nelle campagne a farne le spese è stata la vegetazione con alberi e piante abbattuti dalla furia del maltempo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui