Lancette indietro per l’ora solare, si dorme un’ora in più

Nella notte tra il 25 e 26 ottobre torna l’ora solare

Ora solare 2025, anche in Sardegna il cambio d’ora: questa notte la lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025 si cambia. Si dormirà un po’ di più, ma il sole tramonterà prima. Anche in Sardegna, come nel resto d’Italia, il passaggio segna la fine dell’ora legale e l’inizio delle giornate più corte.

Il risparmio con l’ora legale

Secondo i dati ufficiali diffusi da Terna — il gestore della rete elettrica nazionale — nei sette mesi di ora legale 2024 l’Italia ha risparmiato 340 milioni di kWh, pari al consumo annuo di circa 130.000 famiglie. Il risparmio economico stimato è di oltre 75 milioni di euro, mentre sono state evitate 160.000 tonnellate di CO₂.

Dal 2004 a oggi, secondo Terna, il cambio d’ora ha consentito un risparmio complessivo di 11,7 miliardi di kWh e circa 2,2 miliardi di euro in bollette più leggere.

Anche in Sardegna, dove l’irraggiamento solare è tra i più elevati d’Italia, l’ora legale aiuta ogni anno a ridurre i consumi energetici. Il ritorno all’ora solare 2025 non è solo un gesto simbolico, ma un’occasione per riflettere sui benefici ambientali ed economici legati a un uso più efficiente della luce naturale.

