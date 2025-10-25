Radio Wave Gallura trasmetterà tutte le partite del Santa Teresa

Radio Wave Gallura e Asd Santa Teresa Gallura insieme per le gare

Parte la collaborazione tra Radio Wave Gallura, radio istituzionale del Comune di Santa Teresa Gallura, e l’Asd Santa Teresa Gallura. La storica squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 15:00 ci sarà la prima telecronaca in diretta dagli spalti dello stadio comunale di Buoncammino per la partita col Carbonia.

Grazie a questa sinergia, per la prima volta tutte le partite della stagione saranno trasmesse in diretta sull’app di Radio Wave Gallura, disponibile gratuitamente sugli store digitali.

Il progetto nasce dalla volontà congiunta del presidente dell’ASD Corrado Fois e del presidente della Pro Loco Santa Teresa Gallura, Massimo Stroppaghetti, con il sostegno e patrocinio dell’Amministrazione comunale, da sempre attenta alla promozione delle realtà sportive e associative del territorio.

Un’iniziativa che unisce sport, comunicazione e comunità

La collaborazione rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sport locale e nella valorizzazione della voce del territorio.

“È un passo importante per la nostra società e per tutta la comunità sportiva di Santa Teresa Gallura,” ha dichiarato Corrado Fois, presidente dell’ASD, Grazie a questa iniziativa, ogni cittadino potrà vivere l’emozione delle nostre partite anche a distanza, attraverso la radio del nostro paese.”

Anche il presidente della Pro Loco, Massimo Stroppaghetti, sottolinea il valore del progetto: “Questa collaborazione avvicinerà non solo i cittadini di Santa Teresa, ma anche i tifosi di tutta la Sardegna, presto a breve inaugureremo anche il canale YouTube di Radio Wave Gallura, per trasmettere le partite in diretta video e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.”

Radio Wave Gallura: la voce del mare e dello sport

“Il Sindaco entusiasta dichiara che Radio Wave Gallura, nata nel 2023 su iniziativa dell’Amministrazione comunale, è oggi una realtà in continua crescita, sia dal punto di vista tecnologico che per numero di ascoltatori, ormai diffusi anche fuori dai confini nazionali.

L’inserimento di programmi sportivi nel palinsesto era uno degli obiettivi principali degli Amministratori, con il lancio del progetto “Diretta Wave Sport”, l’obiettivo è stato raggiunto e gli appassionati potranno seguire in tempo reale tutte le azioni della squadra locale, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio.

L’intenzione è quella di estendere il “progetto della diretta” anche ad altre realtà sportive o ad associazioni che ne facciano richiesta.

Questa iniziativa sarà inoltre un’occasione per promuovere il nostro territorio a livello regionale, poiché durante le dirette verranno trasmessi spot informativi sulle bellezze da scoprire e sugli appuntamenti culturali e ricreativi a cui sarà possibile assistere”.

“Un grandissimo plauso per disponibilità e professionalità va al direttore Tecnico di Radio Wave Gallura Raimondo Molino per aver trasformato in pochissimi giorni una semplice idea in pura realtà, un altro va ai nostri meravigliosi speaker Simonetta, Carla e Giuseppe che giorno dopo giorno grazie alla loro serierà, impegno, passione e dedizione danno voce a Radio Wave Galura.

Se ami la radio, la comunicazione, Santa Teresa Gallura o semplicemente desideri metterti in gioco e ti piacerebbe essere uno SPEAKER di Radio Wave Gallura non lasciarti sfuggire questa bellissima opportunità inviandoci oggi stesso la tua candidatura”.

