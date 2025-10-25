Droga nel centro di Olbia, un giovane arrestato dai carabinieri

Un arresto per droga nel centro di Olbia

I carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro storico di Olbia e hanno trovato un giovane con droga.

“Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel centro storico cittadino. Anche alla luce dei recenti servizi avviati con l’attivazione della Stazione Mobile e l’intensificazione della presenza dell’Arma nelle aree maggiormente frequentate – spiegano dall’Arma -. Nel pomeriggio del 24 ottobre, i militari del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane, colto nella flagranza di detenzione di sostanza stupefacente proprio nel cuore del centro storico”.

Ritirata una patente per guida in stato d’ebrezza

“Nel dettaglio, l’interessato è stato sottoposto a controllo e successiva perquisizione personale e domiciliare, all’esito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma in contanti superiore agli undicimila euro, ritenuta collegata all’attività illecita. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le attività di prevenzione sono proseguite anche con controlli alla circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool. Nell’ambito di tali verifiche, ad Olbia è stata ritirata una patente di guida”.

