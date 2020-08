La raccolta fondi del Gruppo Abbi.

Venerdì 31 luglio sono stati consegnati al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, un craniotomo e altri dispositivi medicali di ultima generazione che sostituiscono gli aghi delle siringhe rendendo indolori le terapie infusionali.

L’intero iter della donazione è stato supervisionato dall’attenta e sensibile imprenditrice sarda Simona Buono, che da anni si occupa di cardioprotezione con la sua azienda di elettromedicali che distribuisce defibrillatori. Questo gesto è il frutto di una catena di solidarietà grazie alla quale, nei mesi di emergenza sanitaria da coronavirus, il Gruppo Abbi, con gli acquisti fatti dai propri clienti in tutti i punti di vendita Crai e Simply – sia gestiti direttamente che gestiti dagli imprenditori partner- ha contribuito sia ad una raccolta fondi destinata all’acquisizione di attrezzature sanitarie, sia alla ripresa dell’economia delle aziende isolane laddove le loro scelte si sono orientate verso i tanti prodotti sardi valorizzati da iniziative come “Compra Locale”.

“Grazie di cuore al Gruppo Abbi e ai suoi clienti – ha dichiarato il dottor Maurizio Paulis, neurochirurgo e Dirigente medico presso l’Uoc di Neurochirurgia – che con generosità hanno contribuito a quest’importante donazione, acquistando prodotti delle aziende del territorio e supportando noi e loro. Si tratta di materiale per craniotomia, perforatore cranico e drill polifunzionale per cranio e rachide. Strumenti di alto livello che utilizziamo abitualmente e ci permetteranno di curare le malattie di interesse neurochirurgico”.

“A nome del presidio ospedaliero – ha sottolineato dalla direzione il Dalla direzione il dottor Al Omari Amjad – ringraziamo il Gruppo Ibba anche per averci donato dei dispositivi per iniezioni, sicuri, indolore e utilissimi per tutte le nostre attività”.

“In tempi di grande difficoltà ed emergenza, vogliamo far sentire ancora di più la nostra vicinanza al territorio e alle persone in difficoltà – ha commentato Giangiacomo Ibba, presidente del Gruppo – . Impegnarsi è doveroso, poterlo fare con gesti concreti ci aiuta a mettere in luce anche la grande generosità dei nostri clienti”. La donazione del Gruppo al San Francesco di Nuoro segue quelle già fatte in precedenza agli ospedali SS. Trinità di Cagliari e San Martino di Oristano ai quali sono stati consegnati due pratici ecografi portatili all’avanguardia.

