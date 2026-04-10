A Palau gli anziani imparano a usare smartphone e computer

Lezioni di alfabetizzazione digitale per gli anziani di Palau

Scoprire trucchi ed evitare truffe, a Palau partono le lezioni di alfabetizzazione digitale riservate agli anziani.

Ridurre il divario tecnologico e fornire strumenti concreti per l’autonomia quotidiana: con questi obiettivi il comune di Palau promuove un nuovo corso di informatica e utilizzo dello smartphone rivolto alla cittadinanza. L’iniziativa, originariamente prevista per una data antecedente, ha subito una lieve variazione di calendario: la prima lezione è stata ufficialmente posticipata a martedì 16 aprile.

I dettagli del corso

Il progetto nasce dalla sinergia tra il settore socio-culturale del comune e il centro di aggregazione sociale “Noi di una certa età“, con la gestione operativa affidata alla società Oltrans Service.

Il percorso formativo, di livello base, si articolerà in un totale di dieci ore di lezione ospitate presso i locali del cineteatro Montiggia. Il programma è strutturato per accompagnare i partecipanti, con una priorità d’accesso riservata agli over 65, alla scoperta delle funzionalità essenziali dei dispositivi moderni attraverso un approccio teorico e pratico.

Le attività didattiche si concentreranno sull’apprendimento dell’uso consapevole dello smartphone e sulla gestione delle principali applicazioni, procedendo poi verso le basi della navigazione sicura da computer e una migliore conoscenza della rete internet. Particolare attenzione sarà dedicata all’istruzione pratica per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e ai portali di pubblica utilità, con l’obiettivo di trasformare gli strumenti digitali in validi alleati per la semplificazione delle questioni burocratiche e la vita quotidiana.

L’iniziativa punta a favorire l’inclusione sociale attraverso la tecnologia, promuovendo l’autonomia e il superamento delle barriere generazionali legate all’innovazione. Le iscrizioni rimangono aperte fino a esaurimento posti.

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