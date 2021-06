Paolo Fresu artista di strada a Roma, la sua tromba suona tra i passanti distratti

Paolo Fresu si improvvisa artista di strada a Roma.

Nessuno l’ha riconosciuto, ma sotto quel trucco e quella parrucca c’era proprio lui in Piazza Navona a Roma: Paolo Fresu. L’artista sardo e famoso in tutto il mondo è stato il protagonista di un “esperimento” da parte della trasmissione Report scegliendo di esibirsi in modo decisamente insolito.

Per non essere riconosciuto è stato travestito di tutto punto come un artista di strada: capelli lunghi, barba e un trucco per nascondere i lineamenti del viso. Fresu si è esibito lontano dai palchi, lontano dalla notorietà che lo precede, nascosto tra frenetiche pause pranzo e timide vacanze romane. Tra le pieghe del nostro tempo che ci ha reso un po’ più soli e indifferenti.

Tra i passanti distratti che passeggiano qualcuno lascia una moneta, qualcuno lo filma con il telefono, ma nessuno capisce che in realtà quell’artista era Paolo Fresu.

