Il campo da beach soccer a La Maddalena.

Inaugurato a La Maddalena il primo campo da Beach Soccer. Il campo degradato di Murticciola è stato trasformato in una spiaggia artificiale per praticare calcetto.

L’idea del nuovo campetto di sabbia è nato dall’idea dell’amministrazione comunale con lo scopo di far tornare i bambini a giocare nei quartieri.”Un evento a cui tenevo tanto – afferma il delegato allo Sport Milena Orrù – non solo perché è un’iniziativa che ha contribuito ad arricchire il calendario eventi, ma anche perché lo sport è un modo sano per occupare il tempo dei più giovani dando una valida alternativa alla monotonia di internet e dei videogiochi.

“Non solo un semplice evento sportivo quindi – conclude – ma un veicolo di valori che ha contribuito anche a ripristinare il decoro di quella parte di città. Un risultato che condivido con tutto il gruppo di maggioranza e con la Soccer Academy di Luca Novelli perché, come avviene proprio nello sport, la vittoria è sempre di squadra”.

