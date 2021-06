Nessun caso di coronavirus, il comune di Monti è Covid free

Nessun positivo a Monti.

Buone notizie a Monti che diventa comune Covid free. Sono infatti guariti tutti i cittadini positivi al coronavirus.

Un grande traguardo per il comune della Gallura “che però non deve farci abbassare la guardia” – ha commentato il sindaco Emanuele Mutzu – . L’avere zero contagi non ci autorizza a fare quello che potevamo fare normalmente prima della pandemia. L’attenzione deve restare alta e massimo deve essere il rispetto di tutte le misure di prevenzione”.

Presso gli uffici comunali di Monti è attivo un servizio di supporto per la prenotazione del vaccino anti Covid-19. Chi dovesse riscontrare difficoltà nella procedura di prenotazione può recarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali o staff del sindaco del Comune, provvisto di tessera sanitaria e cellulare. Il servizio è attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 12 Alle Ore 13.

