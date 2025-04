Ci vogliono quasi 500 euro per i voli andata e ritorno da Roma e Milano e passare la Pasqua in Gallura

Il fine settimana di Pasqua in Gallura è bassa stagione, ma sono alte le tariffe per i voli da Roma o da Milano per chi non risiede qui. Chi non si è organizzato per tempo e decide di raggiungere l’aeroporto di Olbia deve mettere mano al portafogli. Ipotizzando una mini-vacanza che cominci col primo volo di venerdì 18 e si concluda con l’ultimo di martedì 22. Le tariffe non sono proprio low cost.

Il biglietto Aeroitalia per Fiumicino-Olbia costa 247,99 a tratta per persona. Per andata e ritorno si arriva a quasi un milione di lire: 495,98 euro. Per chi invece vuole arrivare da Milano il volo “scende” a 239,99 a tratta: 479,98 in totale. Questi prezzi si riferiscono a un solo passeggero con le tariffe minime e senza servizi aggiuntivi. Per le famiglie, poi, venire in Gallura per pochi giorni diventa insostenibile. Una coppia con un bambino di 10 anni per viaggiare tra Roma e Olbia (18-22 aprile 2025) con Aeroitalia dovrebbe spendere 1.487,94 euro, roba da voli intercontinentali.

La denuncia Adiconsum

“Al di là degli aumenti fisiologici delle tariffe aeree che puntualmente si verificano in occasione degli spostamenti degli italiani verso la Sardegna – denuncia Giorgio Vargiu di Adicosnum Sardegna -, i ritardatari che acquistano solo oggi un biglietto per rientrare sull’isola e trascorrere le feste in famiglia devono sottostare a prezzi esorbitanti anche superiori a quelli dei voli intercontinentali. Basti pensare che il volo diretto Roma-New York del 16 aprile costa poco più di 320 euro a passeggero”.

“Si approvi una normativa che disciplini e impedisca che le tariffe vengano stabilite attraverso gli algoritmi. Non è accettabile che i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi vengano calcolati in base al grado di bisogno e alle necessità dei consumatori”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui