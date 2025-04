Giovane in giro per Aglientu: “Potrebbe essere Michael Frison”

Michael Frison potrebbe essere ad Aglientu.

La segnalazione di un giovane ad Aglientu riaccende la speranza di ritrovare Michael Frison, 25enne inglese scomparso l’estate scorsa in Gallura. È proprio la madre a dare la notizia tramite social, postando una foto scattata la notte che ritrae di spallo un uomo molto simile al ragazzo.

”Occhi aperti, stiamo cercando una persona (uomo) non conosciuta in paese – scrive la madre sui social -. Potrebbe essere Michael? Troviamolo, per poter così verificare e aiutare!”. L’avvistamento risale alle notti tra venerdì e domenica, intorno alle 23. “La foto di spalle di ricorda Michael”, dice la Pittalis. Centinaia le condivisioni sul web e tanta la speranza di far riabbracciare il giovane alla mamma che non ha notizie di lui ormai da quasi un anno.

