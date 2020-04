A Pasquetta negozi chiusi in tutta la Sardegna: firmata l’ordinanza

Aperte solo farmacie e parafarmacie.

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha firmato l’ordinanza di chiusura dei negozi per la giornata di pasquetta.

Un divieto nato anche dalla preoccupazione che alcune persone decidano di uscire per la consueta grigliata con gli amici. Per il lunedì dell’Angelo dunque resteranno aperte solo le farmacie e le parafarmacie per eventuali esigenze sanitarie dei cittadini.

Una misura che uniforma i divieti in tutta la Regione, visto che alcuni comuni anche in Gallura avevano già disposto autonomamente la chiusura come Ad Olbia, dove il sindaco Settimo Nizzi oltre alla chiusura ha annunciato anche un’intensificazione dei controlli durante le festività di Pasqua.

