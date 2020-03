Passaggio Auchan-Conad: incontro con i sindacati, ma resta l’incertezza

Nessuna conferma da parte dell’azienda sui lavoratori.

L’incontro di ieri tra i sindacati e i vertici di Margherita Distribuzione, la società subentrata nella gestione del passaggio da Auchan a Conad, non ha portato nessuna certezza per i dipendenti.

Dopo la chiusura di domenica del centro commerciale di Santa Gilla a Cagliari per il rinnovamento dei locali, sono quasi 200 i lavoratori del negozio in cassa integrazione che restano in attesa della riapertura. Anche se la società aveva confermato che nel 2020 non sono previsti licenziamenti sale la preoccupazione da parte dei sindacati che non hanno ricevuto indicazioni e rassicurazioni chiare e precise sul futuro dei dipendenti.

La società ha fornito indicazioni sulla riapertura del negozio e sui nuovi spazi che dovrebbe avvenire il 4 aprile su una superficie di circa 4 mila metri quadrati.

Oltre a programmi certi sul futuro dei dipendenti della Sardegna si resta in attesa anche di sapere i piani dell’azienda previsti per i negozi di Olbia e Sassari e il programma di chiusura e riapertura per il rinnovamento dei locali da Auchan a Conad.

Dovrebbe essere questione di giorni anche la decisione dell’Antitrust sulla posizione dominante sul mercato di Conad.

(Visited 242 times, 260 visits today)