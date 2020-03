Picchiano e rapinano in casa un invalido, arrestati due fratelli

le indagini dei carabinieri.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Macomer, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Oristano su richiesta di quella Procura della Repubblica, sottoponendo alla custodia cautelare in carcere i fratelli A.F. 44enne e G.L.F. 45enne, entrambi di Macomer e con precedenti di polizia.

In particolare, il gip, sulla scorta delle indagini condotte dai carabinieri sotto l’egida della Procura della Repubblica di Oristano, ha ritenuto condividere le ipotesi investigative e sussistere le esigenze cautelari per il reato di rapina in abitazione.

I fatti per cui si procede risalgono al 14 febbraio scorso quando in Macomer, all’interno dell’abitazione di un invalido, i due fratelli sono piombati addosso al malcapitato per “sistemare a modo loro” alcune questioni personali. Dopo aver picchiato la vittima che ha riportato 7 giorni di prognosi per le lesioni patite e parzialmente devastato le suppellettili nell’abitazione, compresa una costosa chitarra, si sono impossessati con violenza di un orologio finto oro e di un bracciale, di scarso valore commerciale, tolti dal polso dal malcapitato.

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Macomer hanno consentito in breve tempo di identificare i malfattori e di dimostrarne anche la presenza in quei luoghi e in orari compatibili con l’aggressione.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Massama.

