Le piste di pattinaggio in Gallura.

Con il Natale è la voglia di pattinare sul ghiaccio e c’è chi cerca la pista più vicina a casa. In Gallura due comuni hanno inserito l’attrazione nel proprio programma delle festività, pensandola come il divertimento ideale per il Natale.

Un’idea azzeccata visto il successo della pista di pattinaggio di Olbia, che è molto frequentata da grandi e piccini e i biglietti costano da 7euro per mezz’ora, a 10 euro per un’ora. L’attrazione fa a gara con quella montata a Budoni, che ha vinto la sfida con la città montando una pista più grande, battendo il record in Sardegna. La pista di pattinaggio di Budoni, infatti, misura ben 450 metri quadri e resterà aperta tutti i giorni fino al 16 gennaio 2022, dalle ore 16,00 alle 22,00, mentre al mattino dalle ore 10,00 alle 13,00, fino al 9 gennaio 2022.