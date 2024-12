Paura a Olbia, scoppia un incendio in un appartamento

L’incendio in via Montale a Olbia.

Paura in via Eugenio Montale, a Olbia, dove è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento, al secondo piano. L’allarme intorno alle 13, quando sono stati allertati i vigili del fuoco, immediatamente intervenuti nell’abitazione.

Le squadre, giunte con sue mezzi, hanno evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. L’unico occupante è riuscito ad abbandonare l’appartamento in tempo ed è stato preso in cura dai sanitari. Fortunatamente l’uomo non è ferito, ma si trova al pronto soccorso di Olbia per ulteriori accertamenti. Purtroppo l’appartamento è andato distrutto. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.

