Tentato furto con rapina, arrestato un 44enne

Arrestato per tentato furto con rapina.

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della Polizia di Stato di Cagliari hanno arrestato un uomo di 44 anni per tentato furto, rapina impropria e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto in via Is Mirrionis, dove due uomini stavano cercando di forzare l’ingresso di un esercizio commerciale con l’ausilio di un piede di porco.

Durante il regolare servizio di controllo del territorio, le volanti della polizia hanno sorpreso i due malviventi mentre tentavano il furto. Alla vista degli agenti, i ladri hanno cercato di fuggire. Durante l’inseguimento, uno dei due è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro ha tentato di guadagnarsi la fuga lanciando contro gli agenti la spranga di metallo utilizzata per forzare l’ingresso.

Nonostante la violenta reazione, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo all’interno dell’ospedale “Santissima Trinità” dopo un breve inseguimento. Durante gli accertamenti, l’arrestato ha fornito false generalità, ma grazie ai rilievi fotodattiloscopici effettuati dalla Polizia Scientifica, è stato identificato correttamente. Il 44enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato arrestato. Il caso è ora al vaglio del giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare l’arresto in un’udienza programmata per questa mattina.

