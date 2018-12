L’incendio a Olbiamare questa mattina.

Un guasto elettrico ad una lavatrice sarebbe all’origine dell’incendio che si è sviluppato, questa mattina verso le 9, in via Bellonci, in località Olbiamare.

In pochi minuti le fiamme si sono propagate nella veranda di un appartamento di un condominio. Il proprietario è riuscito a lasciare la casa, prima che il fumo avvolgesse tutto, non riportando ferite. Solo celere intervento dei Vigili del fuoco di Olbia ha evitato che il fuoco si propagasse al resto dell’edificio.

(Visited 208 times, 210 visits today)