La situazione delle scuole di Olbia e della Gallura.

Il problema è sempre lo stesso: la mancanza di fondi per le manutenzioni delle scuole. Con la conseguenza che gli interventi, anche quelli più urgenti, vengono spesso rinviati per mesi. Come nel caso dei servizi igienici guasti, delle finestre che non si chiudono e che hanno bisogno di essere sostituite, delle tapparelle rotte.

Una situazione che rischia addirittura di non rendere utilizzabili alcuni locali per mesi. Secondo l’indagine di Legambiente Ecosistema Scuola 2018, il 67% delle scuole italiane ha bisogno di interventi urgenti. Nemmeno quelle di Olbia fanno eccezione. Ma dopo le polemiche seguite al crollo di un soffitto in un bagno inutilizzato della scuola di San Simplicio, l’attenzione dell’amministrazione comunale è alta. Tanto che sono stati programmati una serie di nuovi interventi, tra cui 40mila euro per la manutenzione straordinaria del plesso scolastico proprio di San Simplicio, 24.400 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento della stessa e 10mila euro per la manutenzione straordinaria della scuola media di via Veronese.

“L’attenzione per le scuole è sempre stata alta – assicura l’assessore all’Istruzione Sabrina Serra -. Abbiamo una persona specializzata, che controlla costantemente tutte le scuole. Come è successo un mese fa per Berchiddeddu, il nostro tecnico si è accorto che con l’arrivo delle piogge potevano esservi delle probabili infiltrazioni e allora la scuola è stata chiusa momentaneamente e riaperta dopo la manutenzione”. Le manutenzioni e i controlli, assicura l’assessore, vengono fatti continuamente. “Se ci sono anche solo delle minime criticità in un’aula, un corridoio viene fatto subito l’intervento e i soldi sono sempre a disposizione per questi interventi – prosegue Serra -. Prima viene la sicurezza dei nostri bambini”. E annuncia: “Inizieremo a breve gli interventi programmati da tempo per la manutenzione nelle scuole di via Veronese e di San Simplicio”. Programmazione ed investimenti negli istituti sono garantiti anche a Loiri Porto San Paolo.

Nel comune ci sono due scuole per l’infanzia, due primarie, due secondarie di primo grado, oltre a palestre, ambulatori didattici e un centro sociale per giovani. “Le manutenzioni sono state fatte prima dell’inizio dell’anno scolastico, come sempre – afferma il vicesindaco Andrea Piredda -. Non avevamo interventi importanti da fare, ma aspettiamo la progettazione di Iscol@ per la realizzazione del nuovo plesso di Loiri”. Nel territorio di Arzachena si trovano sette edifici scolastici tra centro urbano e borghi. Negli ultimi cinque anni il Comune ha portato avanti importanti interventi in tutti gli istituti. “Per dare continuità a progetti così importanti che riguardano la sicurezza dei nostri bambini è fondamentale poter lavorare con un’ottica di medio- lungo termine – spiega il delegato all’istruzione Michele Occhioni -.

Dal 2009 ad oggi è stato possibile seguire con costanza numerose fasi di richieste finanziamento, progettazione e realizzazione di interventi per il rinnovo, l’ampliamento e la messa in sicurezza di tutti gli istituti con un investimento totale di oltre 2 milioni e 300mila euro”. Anche ad Arzachena fondamentale si è dimostrato il piano per l’edilizia scolastica Isc@la promosso dalla Regione, e il sostegno del Ministero che, attraverso l’Inail, finanzierà la costruzione della nuova scuola dell’infanzia in via Mameli.

Tra i cantieri in corso ci sono quelli alle medie di Abbiadori per la coibentazione termoacustica delle facciate e la messa in sicurezza della palestra, l’intervento alle elementari di Cannigione e la nuova sezione della scuola dell’infanzia nel capoluogo. Spera di poter realizzare la sua scuola nuova anche Golfo Aranci. L’intenzione dell’amministrazione è quella di creare il polo unico, costruendo, accanto alla scuola secondaria di primo grado, uno stabile per ospitare quella dell’infanzia e la primaria. “Un progetto in cui noi crediamo molto – spiega il sindaco Giuseppe Fasolino – che permetterebbe di riunire in un unico complesso anche diversi servizi a disposizione dei cittadini, come la biblioteca e le sale per gli incontri pubblici”. Nel frattempo, in questi anni, il Comune ha proseguito con l’attività di manutenzione. Sono stati recentemente rifatti gli esterni delle secondarie e si è lavorato per ripristinare l’impermeabilizzazione delle coperture delle altre due scuole.

