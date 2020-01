Paura sul volo Olbia-Roma.

Attimi di paura, questa sera, a bordo del volo Olbia-Roma di Air Italy. L’aeromobile partito dall’aeroporto Costa Smeralda, poco prima delle 20, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa del fumo che aveva invaso la cabina poco dopo il decollo.

Il comandante ha avvertito immediatamente i passeggeri della necessità di un atterraggio di emergenza mentre l’odore di bruciato di faceva sempre più forte.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso a terra che non hanno riscontrato nessuna problematicità. Per precauzione lo stesso aereo non è stato fatto ripartire. I passeggeri verranno trasferiti a Fiumicino con un aereo in arrivo da Milano.

