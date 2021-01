Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Olbia il conducente dell’auto che è andata a scontrarsi contro un tir, questa mattina, nella circonvallazione che da Olbia porta a Golfo Aranci.



Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, A. C., 51 anni, residente a Olbia, avrebbe invaso la corsia opposta, dove in quel momento stava transitando il tir, a causa di un probabile malore. Il conducente è stato estratto dalle lamiere della sua auto dalla squadra vigili del fuoco di Olbia e trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118.

In base alle prima informazioni, l’uomo, ha ripotato diverse traumi in tutto il corpo e la frattura delle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita.





(Visited 971 times, 971 visits today)