Paziente oncologica gallurese bloccata a Linate: “Trattata da cittadina di serie B”

Il deputato Giagoni denuncia i disagi per una paziente oncologica di Santa Teresa bloccata a Linate

Problemi all’imbarco dell’aeroporto milanese di Linate per una paziente oncologica di Santa Teresa Gallura di ritorno da una visita all’ospedale Humanitas. Si è vista negare l’imbarco da parte di Aeroitalia per motivi burocratici.

La compagnia avrebbe respinto il certificato medico del suo curante, inizialmente accettato, chiedendo ulteriori moduli sanitari (B1 e B2). La donna, portatrice di drenaggio peritoneale, ha perso il volo e ha dovuto recarsi al Pronto soccorso per ottenere un nuovo certificato.

Solo dopo l’intervento della polizia le è stato riconosciuto il diritto a partire, ma senza voli disponibili fino al pomeriggio ha dovuto attendere ore e pernottare in hotel. “Inaccettabile che nel 2025 i sardi siano trattati da cittadini di serie B”, denuncia il deputato leghista Dario Giagoni. “Oltre a una sanità allo sfascio nella nostra isola dobbiamo anche subire l’umiliazione di dover fare i salti mortali per poter tornare a casa. Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero della Salute affinché si faccia immediatamente chiarezza su quanto accaduto e che la compagnia Aeroitalia sia chiamata a rispondere di questa gestione assurda e disumana”.

