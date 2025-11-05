Stroncata da un male a 15 giorni dalle sue nozze, Bortigiadas in lutto per Laura

Addio a Laura Careddu.

Si era sposata solo 15 giorni fa, Laura Careddu, la giovane mamma di Bortigiadas, che se ne è andata lasciando un marito e due figlie piccole. La donna aveva soltanto 42 anni e viveva da anni a Treviso con la sua famiglia. Il lutto ha colpito la piccola comunità di appena 700 abitanti, che conosceva Laura, che aveva mantenuto saldi legami col paese.

Il Gazzettino ha riportato questa tragedia, avvenuta tra il 2 e il 3 novembre, quando il cuore di Laura Careddu ha smesso di battere. La sua morte è avvenuta alla Casa dei Gelsi di Treviso a causa di un brutto male. La donna ha mantenuto contatti con la Gallura e tutto il paese è sconvolto per questa straziante vicenda.

Solo lo scorso ottobre si è sposata, appena due settimane dalla sua scomparsa. A ricordare la donna è l’ex sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, che nel suo profilo aveva scritto: “Penso di conoscere bene il nostro paese. C’è un silenzio denso di tristezza nelle strade, nelle vie, nella piazza. Una tristezza che attraversa ciascuno di noi. Dopo Marco, Laura. Una giovane donna strappata agli affetti, alla vita, alla voglia di vivere: all’amore che è riuscita a disseminare in una vita troppo breve. Troppo. Al marito Marco, alle piccole Matilda e Camilla, alla la mamma Stefania, al babbo Quirico, al fratello Antonio la vicinanza di tutti, indistintamente. In un dolore cieco e senza motivo”.

