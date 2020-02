Le dichiarazioni del gruppo consiliare.

“È con enorme sconforto che apprendiamo la decisione dei Soci di Air Italy di mettere in liquidazione l’azienda – dichiara il gruppo consiliare del Pd Olbia – . Il nostro primo pensiero, vicinanza e solidarietà va a tutti i dipendenti che si trovano in questo momento ad affrontare, per l’ennesima volta, probabilmente il più grande dramma sociale – economico della Città di Olbia. Non si possono cancellare cinquanta anni di storia con una semplice mail. Non possono essere vani gli enormi sacrifici dei lavoratori già fatti nel 2016. Non può e non deve finire così”.

“Auspichiamo che tutte le istituzioni e le forze politiche sia a livello Regionale che Nazionale, i sindacati e le associazioni di categoria, affrontino in maniera decisa e unitaria il problema attivando nel più breve tempo possibile un tavolo di dialogo con la compagnia aerea. Noi lotteremo sino alla fine affianco dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie per tutelare i posti di lavoro”, conclude il gruppo consiliare del Pd Olbia .

