E’ arriendi Carrasciali! Il 15 e 16 Febbraio ecco le manifestazioni collaterali tanto attese di questa edizione 2020 del Carnevale Tempiese, che aprono di fatto “Lu Carrasciali Timpiesu”.

Il ricco programma ha inizio alle ore 9 di oggi sabato 15 Febbraio in Largo XXV Aprile con i “Mercatini di Carnevale”, organizzato dall’associazione Impronte Creative. Alle ore 14 in Via Angioi/P.zza Manurita ZEMA BIKE organizza il 1° Soapbox race carnival edition , al quale tutti possono iscriversi attraverso l’apposito modulo messo a disposizione dall’organizzazione, che si concluderà alle ore 18 con la presenza di DJ Set.

Domenica 16 Febbraio, alle ore 10.30, in Largo XXV Aprile, l’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania ha organizzato il raduno bandistico, che prevede la successiva esibizione delle Bande alle ore 15 nel Centro Storico della Città Gallurese. Dalle ore 11, in Corso Matteotti la Coldiretti Nord Sardegna organizza Street food a km zero di Campagna Amica.

In entrambe le giornate, dalle ore 10, in Piazza G.Mazzini la Classe’71 offre al pubblico Li Frisgioli Longhi mentre la Classe75, nel Vecchio Caseggiato, propone Drinkfood&fun.

