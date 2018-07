I Pearl Jam in Costa.

La band statunitense dei Pearl Jam si trova probabilmente in Costa Smeralda, per rilassarsi e staccare dal loro tour in giro per l’Europa. Ma forse non sono qui solo per farsi una vacanza. A quanto pare potrebbe esserci l’esibizione dal vivo della band, per i festeggiamenti di una facoltosa personalità americana del jet set internazionale.

Il vero motivo dell’arrivo della band statunitense in Costa Smeralda potrebbe essere questo. Dalle prime indiscrezioni la band sarebbe stata contattata dagli organizzatori di un sciccosissimo e lussuoso party, di cui i dettagli della location, della data e del vip sono totalmente top secret. Tutto questo desterà molta curiosità tra i fan di tutta l’isola.

