Il piano criminale per rubare al Red Valley.

Un vero e proprio piano criminale con lo spray al peperoncino per disorientare le vittime e strappargli di dosso le loro catenine durante i concerti del Red Valley a Olbia. E’ questa l’accusa che la polizia della sezione anticrimine del commissariato di Olbia ha rivolto ieri a un giovane di circa 30 anni proveniente dal nord italia, fermato il flagranza. L’uomo sarebbe stato trovato con decine di catenine in tasca ed è stato denunciato per furto con strappo e per l’utilizzo criminoso dello spray. La polizia sarebbe sulle tracce dei complici, non sardi anche loro, che avevano compiti precisi nel piano, qualcuno avrebbe dovuto ostruire il passaggio ai derubati, qualcun altro strappare le catenine, e qualcun altro spruzzare lo spray.

Come scrive La Nuova Sardegna, Geolier ha interrotto la sua esibizione per qualche istante, essendosi reso conto che tra il pubblico ci fosse qualcosa che non andava. Molti ragazzi si sono avvalsi delle cure del personale medico presente al concerto.