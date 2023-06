Perché ci sentiamo ancora in imbarazzo ad ammettere che utilizziamo Tinder e altre app di incontri?

Oggi si sta verificando una situazione molto interessante che riguarda i siti e le applicazioni di incontri. Da un lato, il loro numero aumenta di anno in anno. Al momento ce ne sono più di ottomila nel mondo. D’altra parte, le persone preferiscono ancora non spargere la voce sul fatto che utilizzino tali servizi a causa di vecchi luoghi comuni e pregiudizi.

Ma il problema non è in realtà che una persona nasconda la sua presenza su un sito di incontri, ma il fatto che molto spesso le persone nascondano coloro che hanno incontrato nei siti. Questo fenomeno ha anche un nome: “stashing” ovvero “nascondere”.



Stashing/nascondere il proprio partner — quando una persona nasconde deliberatamente la sua metà ad amici, parenti e conoscenti.



Uno dei motivi di questo comportamento è l’imbarazzo dovuto al fatto che la conoscenza è avvenuta su un sito di incontri.

Perché si preferisce non parlare di incontri avvenuti online

Le ragioni in realtà possono essere molto diverse, da più o meno motivate a completamente illogiche. Tuttavia, se prendiamo le più frequenti, possiamo citarne quattro principali:

Le persone hanno molta paura dei pettegolezzi e di chi parla alle loro spalle perché nella società persistono ancora preconcetti sui siti di incontri.

Molti desiderano romanticismo e una sorta di entusiasmo iniziale in una relazione. Non vogliono ammettere di essersi incontrati su un banale sito di incontri, cercando di inventare una storia incredibile “non come il resto delle persone”.

Gli uomini non vogliono essere visti come timidi. Dopotutto, c’è ancora la convinzione che gli appuntamenti sui siti siano la scelta solo di persone timide e insicure. Questa, ovviamente, è una sciocchezza. Ma parleremo ancora un po’ di luoghi comuni.

Le ragazze temono di poter essere considerate frivole se qualcuno scoprisse che usano siti di incontri e comunicano con sconosciuti su Internet. Un altro luogo comune che ha nulla a che fare con la realtà.

Questi motivi sono già sufficienti perché molti nascondano l’utilizzo di siti di incontri e la persona che vi hanno incontrato qui. Questo è assolutamente sbagliato.

I 5 più diffusi luoghi comuni sui siti e le app di incontri e su come sbarazzarsene

Stereotipo #1. Non ci si può fidare dei profili degli utenti sui siti di incontri

Sì, ci sono profili falsi e truffatori sui siti d’incontri. Ma ce ne sono molto meno di quanto molti pensino. Inoltre, un utente Internet attivo che conosce le regole di sicurezza di base sul Web capirà facilmente quando l’account è falso.

Stereotipo #2. Negli SMS, tutte le persone si comportano in modo diverso rispetto alla vita reale

Anche questo è vero. La comunicazione in una chat dà più tempo per pensare alla risposta, salva gli interlocutori da frasi avventate lanciate accidentalmente e via dicendo.

Infatti, scegliendo le parole, l’interlocutore sta semplicemente cercando di essere migliore ai tuoi occhi. È un male? No! A meno che non decidano di usare l’inganno per trarne un vantaggio personale.

Stereotipo #3. Nei siti di incontri si cercano solo amanti e relazioni intime casuali

Non neghiamo che ci siano utenti di siti di incontri che non hanno intenzioni serie. Qualcuno vuole solo flirtare, qualcuno sta pensando a una relazione secondaria e qualcuno vuole solo sesso senza obblighi.

Ma non ci sono persone meno serie sui siti di incontri rispetto alla realtà. Anzi, sono molte di più. Credimi, puoi facilmente riconoscere i veri obiettivi di una persona parlando con loro almeno per un po’.

Stereotipo #4. Gli uomini possono usare i siti di incontri senza essere giudicati, ma per le donne è, invece, vergognoso

Questo non ha senso. Uomini e donne sono completamente uguali, anche sui siti di incontri. Ma proprio a causa di questo luogo comune, sulla maggior parte dei siti di incontri ci sono molti più uomini che ragazze e questo crea ulteriori difficoltà nel trovare l’anima gemella. Avere un appuntamento sui servizi di incontri è del tutto normale per qualsiasi genere.

Stereotipo #5. Ci sono solo persone poco raccomandabili sui siti di incontri

Completamente senza senso! Ormai qualsiasi normale sito di incontri ha complessi algoritmi di moderazione e intelligenza artificiale che analizzano le azioni degli utenti e, in caso di violazione delle regole di utilizzo del sito, bloccano immediatamente l’account.

Utilizzo dei servizi di incontri in libertà e senza esitazione

C’è un’altra importante sfumatura che impedisce a molti nostri contemporanei di utilizzare liberamente i servizi di incontri. Questa è la loro “pop-ness”. Tinder, Badoo, Bumble, Match: tutti questi servizi sono già così conosciuti che molti percepiscono il loro utilizzo come un segno di mancanza di originalità. Nessuno vuole ammettere di essere uguale a tutti gli altri. Ognuno si sforza di dimostrare la propria esclusività. Questo è possibile!

Per iniziare, ti consigliamo di dare un’occhiata più da vicino ai servizi di incontri di nicchia meno popolari:

Seeking — è un sito di incontri per persone ricche e di successo, star e solo personaggi famosi. Seeking ha oltre 40 milioni di utenti in 130 Paesi. Una scelta eccellente per incontrare “pezzi da novanta”.

— è un sito di incontri per persone ricche e di successo, star e solo personaggi famosi. Seeking ha oltre 40 milioni di utenti in 130 Paesi. Una scelta eccellente per incontrare “pezzi da novanta”. Ashly Madison — un sito di incontri molto atipico. È progettato per le persone che sono già sposate o hanno una relazione permanente, ma vogliono iniziare una nuova storia d’amore. Non sta a noi stabilire quanto questo sia etico. Ma vale comunque la pena prestare attenzione ad Ashly Madison.

— un sito di incontri molto atipico. È progettato per le persone che sono già sposate o hanno una relazione permanente, ma vogliono iniziare una nuova storia d’amore. Non sta a noi stabilire quanto questo sia etico. Ma vale comunque la pena prestare attenzione ad Ashly Madison. Zoosk — un’app di appuntamenti con funzionalità di chat video, profili utente dettagliati, regali virtuali, matchmaking basato sulla compatibilità, Zoosk Live streaming e molte altre utili funzioni.

— un’app di appuntamenti con funzionalità di chat video, profili utente dettagliati, regali virtuali, matchmaking basato sulla compatibilità, Zoosk Live streaming e molte altre utili funzioni. Passion — un servizio di appuntamenti per persone audaci che sanno esattamente cosa vogliono. Forse non costruirai una relazione seria qui, ma puoi sicuramente trovare un partner per l’intimità.

— un servizio di appuntamenti per persone audaci che sanno esattamente cosa vogliono. Forse non costruirai una relazione seria qui, ma puoi sicuramente trovare un partner per l’intimità. RSVP — secondo gli sviluppatori, il sito di incontri più affidabile in Australia. RSVP è posizionato come piattaforma per appuntamenti seri. Il pubblico qui è davvero serio e pronto per una relazione. L’unico svantaggio è che il servizio si concentra principalmente sui residenti australiani.

Se fondamentalmente non vuoi utilizzare i classici siti e applicazioni di incontri, puoi scegliere la strada alternativa: fare conoscenza e comunicare nelle chat roulette. La roulette di videochat è completamente diversa dalla classica app di appuntamenti. Ti connette con interlocutori a caso, permettendoti di comunicare tramite video su quasi tutti gli argomenti. Questo è spesso più comodo e veloce rispetto all’utilizzo di un’app di appuntamenti.

Da parte nostra, possiamo consigliare le seguenti chatroulette: coomeet.com/it/chatroulette, Bazoocam, Chatspin, Azar e ChatRandom. Si sono dimostrate valide, hanno un vasto pubblico in tutto il mondo e, soprattutto, ti aiuteranno ad allontanarti dal classico formato di appuntamenti online.

Riassumiamo

Partiamo dal presupposto che la società moderna abbia ancora bisogno di tempo per accettare finalmente il formato degli appuntamenti online come un fenomeno ormai diffuso. Ora la situazione è già molto migliore rispetto a 5-10 anni fa. Nei Paesi sviluppati, il 70-80% delle persone crede che non ci sia nulla di scandaloso negli appuntamenti su siti e app di incontri. Inoltre, molte persone lo ritengono un fenomeno molto positivo.

Naturalmente, ci saranno sempre accaniti oppositori degli appuntamenti online, che credono che il vero amore si possa trovare solo nella vita reale. Noi non facciamo parte di questa categoria e non dovresti neanche tu. Internet ci offre enormi opportunità per comunicare ed esplorare il mondo. Allora perché non trarne pieno vantaggio?

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui