La Festa della Madonna consolata si terrà il 10 giugno a Olbia.

Come ogni anno i Missionari della Consolata celebrando la festa della Madonna Consolata a Olbia vogliono vivere un momento di spiritualità e animazione missionaria. Quest’anno, in occasione della festa, sarà presentata una mostra sull’enciclica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”.

È l’enciclica programmatica del papato di Francesco e compiendo 10 anni si è voluto conoscerla meglio e capire le scelte del Papa per la Chiesa d’oggi. La festa sarà celebrata il giorno 10 giugno alle ore 19 nella casa dei Missionari della Consolata in Via Venafiorita, 66. Sarà presieduta da p. Sergio Tesio che ricorderà i suoi 50 anni di sacerdozio.

Come preparazione della festa, il giorno 9 giugno ci sarà una tavola rotonda con la testimonianza di don Santino Cimino che ricorderà p. Giovanni Battista Cavallera, primo missionario della Consolata che arrivò in questa diocesi nel 1959 dopo essere stato in Etiopia e in Argentina. Che questa festa, oltre ad onorare la nostra Consolata, sia un momento per crescere nella nostra vocazione missionaria.

