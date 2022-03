L’incidente sulla strada per Arzachena.

Incidente sulla strada per Arzachena. Un motociclista, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada.

Sul posto, poco dopo le 12, è intervenuto il personale medico del 118, che ha accompagnato il ferito in ospedale sull’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.