Calcio, quarta vittoria consecutiva per il Porto Rotondo

Olbiesi in 10 dal 10′ del primo tempo.

Quarta vittoria consecutiva per il Porto Rotondo, che col risultato di 1 a 0 porta a casa i 3 punti in una partita in salita fin dal 10′ del primo tempo, quando Varrucciu ferma un avversario lanciato a rete per una disattenzione difensiva dell’Olbiese. L’arbitro è inammovibile: si tratta di una chiara occasione da rete, quindi rosso diretto per lui.

Marini ridisegna la difesa, Frisciata centrale insieme a Muzzu, Seddaiu retrocesso sulla linea difensiva a fare l’esterno. La difesa regge, la squadra si riorganizza e ha un paio di occasioni per passare, la più clamorosa con Saggia, che colpisce un legno con un diagonale. Anche l’Arbus si rende pericoloso in un paio di occasioni neutralizzate da Melis, e la prima frazione termina sullo 0 a 0.

Nella ripresa il Porto Rotondo trova la rete del vantaggio al 14′: Saggia crossa al centro, Bruno raccoglie la respinta della difesa e con un tiro a rientrare di sinistro gonfia la porta dell’Arbus. L’attenzione nella fase difensiva del Porto Rotondo è perfetta, tanto che l’Arbus non ha avuto alcuna occasione da rete nel secondo tempo. Al 44′ arriva l’espulsione anche per Frisciata, reo di aver colpito in faccia un avversario, mail risultato non varia.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Seddaiu, Bruno, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Le Rose, Pinna Piemonte, Murgia, Vitiello, Delogu, Deiana, Spano. Allenatore: Marini.

ARBUS CALCIO: Manfredi, Spina, Muscas, La Torre, Gianni, Stochino, Deias, Tiddia, Garcia, Alessandro, Diana. In panchina: Cappai, Atzori, Diana, Casu, Camedda, Concas, Idili, Dessì. Allenatore: Agus.

RETE: 14’2t Bruno

AMMONITI: Ruzzittu (P), Frisciata (P), Saggia (P), Mulas (P), Tiddia (A), Ghiani (A), La Torre (A).