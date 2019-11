L’incidente a Cagliari.

E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente in via Torricelli a Cagliari.

Dalle prime ricostruzioni il giovane 29enne, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter andando a sbattere violentemente contro lo spartitraffico.

Nonostante l’intervento del 118 per il 29enne alla guida non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Il 18enne che era con lui in sella allo scooter è in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale di Cagliari in codice rosso.

Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

