Da Olbia a Cagliari, il commovente saluto dei vigili del fuoco dopo la tragedia

I vigili del fuoco di tutta la Sardegna uniti per i colleghi di Alessandria

I vigili del fuoco di tutta la Sardegna si stringono in un forte e simbolico abbraccio collettivo di solidarietà, in ricordo dei colleghi del Comando di Alessandria tragicamente scomparsi.

Uno sciame di sirene per circa un minuto si è innalzato dal nord al sud dell’isola per ricordare questi eroi in segno di rispetto e vicinanza alle famiglie.

Numerosi i messaggi dei cittadini e delle istituzioni delle varie località che hanno dimostrato stima e gratitudine nei riguardi dei Vigili del fuoco per il loro operato quotidiano.

Anche i Vigili del fuoco di Olbia hanno ricordato i tre valorosi colleghi di Alessandria questa mattina alle 8, schierandosi fianco a fianco in un minuto di silenzio davanti alle loro camionette con le sirene spianate nel piazzale del loro Comando in zona Basa in una simbolica vicinanza alle vittime ricordando quanto pericoloso ma allo stesso tempo valoroso sia il loro operato per la comunità.

