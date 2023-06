Olbia, perde il passaporto: trattenuto dalla polizia in aeroporto

La disavventura di un turista inglese all’aeroporto di Olbia.

A causa della smarrimento del suo passaporto, un giovane viaggiatore inglese si è trovato costretto a trascorrere una notte alla frontiera dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Accompagnato dalla moglie e dai figli, nonostante l’impedimento del padre, la famiglia è riuscita a raggiungere immediatamente la loro destinazione vacanziera.

Dopo essere sbarcato la sera precedente da un volo proveniente da Londra, come per tutti i viaggiatori provenienti da paesi esterni all’Unione Europea, il controllo dei passaporti è stato obbligatorio. L’uomo, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, era convinto di avere tutti i documenti necessari, sia i suoi che quelli della sua famiglia. I figli, di 7 e 10 anni, insieme alla moglie, avevano tutto in ordine.

Purtroppo, il passaporto dell’uomo era misteriosamente scomparso. Nonostante lo avesse mostrato regolarmente prima di partire dall’aeroporto di Gatwick, sembrava irrimediabilmente perso. Le norme erano chiare: nessuno proveniente da paesi al di fuori dello spazio Schengen poteva superare la frontiera senza quel “lasciapassare” indispensabile. Era plausibile, tuttavia, che il passaporto si fosse smarrito mentre l’uomo giocava con sua figlia.

Nel frattempo, la moglie e i bambini avevano lasciato la Gallura per raggiungere l’hotel, mentre lui era trattenuto dalle autorità di frontiera. Dopo una notte passata negli uffici dell’aeroporto, senza possibilità di uscire, finalmente il passaporto gli è stato restituito e ha potuto raggiungere la sua famiglia.

