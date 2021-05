Ruspe in azione a Olbia.

Sono andati avanti per tutta la giornata di ieri gli scavi in un lotto industriale in via Ruanda ad Olbia. I vigili del fuoco hanno perforato il terreno alla ricerca di rifiuti o agenti inquinanti smaltiti e sotterrati.

L’inchiesta.

L’inchiesta è ancora in corso ed è avvolta dal massimo riserbo. L’area è stata interdetta al pubblico dalla Guardia di Finanza, dipendenti dal reparto operativo aeronavale Roan di Cagliari. Non è la prima volta che tra i lotti dei capannoni si creano bombe ecologiche.

